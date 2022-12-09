«Было бы неправильно лишать меня награды». Мочеллини — об инциденте с падением Голберга

Итальянский лыжник Симоне Мочеллини ответил на обвинения норвежца Пола Голберга в том, что Симоне якобы специально сбил его с ног во время спринтерской гонки у мужчин в свободном стиле в рамках третьего этапа Кубка мира – 2022/2023.



«Всё произошло очень быстро. Кажется, он сказал, что я его сбил, но судьи решили, что это был «гоночный инцидент». Я шёл по своей линии. Всегда преимущество у того, кто находится впереди. Сочувствую ему, но было бы неправильно лишать меня награды», — приводит слова Мочеллини Dagbladet.



Напомним, победу в спринтерской гонке одержал француз Ришар Жуве, вторым стал Мочеллини, третьим финишировал Калле Хальфварссон. Норвежец Пол Голберг финишировал четвёртым.



Норвегия после окончания гонки подала протест на действия Мочеллини, наступившего на лыжу Голберга, что спровоцировало падение норвежца, однако протест был отклонён.