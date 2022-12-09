Голберг лидирует в общем зачёте Кубка мира у мужчин, более чем на 200 очков опережая Клебо

В Бейтостёлене (Норвегия) завершились спринтерские соревнования у мужчин в свободном стиле в рамках третьего этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Их победителем стал бронзовый призёр Олимпийских игр в команде француз Ришар Жуве. Вторым стал итальянец Симоне Мочеллини, швед Калле Хальфварссон — третий.



Лидер общего зачёта Кубка мира Пол Голберг пришёл к финишу четвёртым и оторвался от своего именитого соотечественника Йоханнеса Клебо уже более чем на 200 очков.



Лыжные гонки. Кубок мира – 2022/2023. Общий зачёт. Мужчины



1. Пол Голберг (Норвегия) — 656

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 430

3. Федерико Пеллегрино (Италия) — 398

4. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 346

5. Ришар Жуве (Франция) — 332

6. Эрик Вальнес (Норвегия) — 321

7. Вильям Порома (Швеция) — 313

8. Михал Новак (Чехия) — 301

9. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 294

10. Калле Хальфварссон (Швеция) — 281.

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