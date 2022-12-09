Тренер сборной России: даже для Большунова сотни тысяч рублей за выходные — очень неплохо

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался о заработке российских лыжников в Кубке России.



«Даже для Александра Большунова и Натальи Непряевой получать за выходные по несколько сотен тысяч рублей – тоже очень неплохо, а уж для спортсменов моей группы так и вообще отлично, это более чем мотивирует. Я даже сказал им на собрании: в этом сезоне впервые за несколько лет вы можете почувствовать себя профессионалами, получили возможность заработать очень хорошие деньги. Особенно если учесть, сколько гонок в Кубке России.



Не секрет, что за чемпионат мира призовые от Минспорта были чисто символическими, а чтобы зарабатывать на Кубке мира, нужно бегать как Большунов и Непряева, да и попасть на международные старты в условиях ограниченной квоты могли далеко не все. Ну и чисто коммерческие старты есть в России – те же марафоны. По итогам сезона, я думаю, наши лыжники заработают не меньше биатлонистов»., — сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.



Полное интервью c Егором Сориным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.