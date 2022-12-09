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Спринтерский зачёт Кубка мира по лыжным гонкам, мужчины: Голберг вышел в лидеры

Спринтерский зачёт Кубка мира по лыжным гонкам, мужчины: Голберг вышел в лидеры
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Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо упустил лидерство в спринтерском зачёте Кубка мира – 2022/2023 после после спринтерской гонки на третьем этапе КМ, который проходит в Бейтостёлене (Норвегия).

Клебо пропускает этот этап Кубка мира из-за простуды.

Лидером спринтерского зачёта стал другой норвежец — Пол Голберг, финишировавший в сегодняшней гонке на четвёртом месте. Голберг на 20 очков опережает Эвена Нортуга.

Лыжные гонки. Спринтерский зачёт Кубка мира. Мужчины

1. Пол Голберг (Норвегия) – 275 очков.
2. Эвен Нортуг (Норвегия) – 255.
3. Ришар Жуве (Франция) — 232.
4. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 230.
5. Жуль Шаппа (Франция) – 192.
6. Эдвин Ангер (Швеция) — 191.

Напомним, российские лыжники пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

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