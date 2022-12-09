Спринтерский зачёт Кубка мира по лыжным гонкам, мужчины: Голберг вышел в лидеры

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо упустил лидерство в спринтерском зачёте Кубка мира – 2022/2023 после после спринтерской гонки на третьем этапе КМ, который проходит в Бейтостёлене (Норвегия).



Клебо пропускает этот этап Кубка мира из-за простуды.



Лидером спринтерского зачёта стал другой норвежец — Пол Голберг, финишировавший в сегодняшней гонке на четвёртом месте. Голберг на 20 очков опережает Эвена Нортуга.



Лыжные гонки. Спринтерский зачёт Кубка мира. Мужчины



1. Пол Голберг (Норвегия) – 275 очков.

2. Эвен Нортуг (Норвегия) – 255.

3. Ришар Жуве (Франция) — 232.

4. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 230.

5. Жуль Шаппа (Франция) – 192.

6. Эдвин Ангер (Швеция) — 191.



Напомним, российские лыжники пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).