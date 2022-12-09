«Они уводили в политику». Тренер сборной России — об общении с иностранными журналистами
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался об общении с иностранными журналистами.
«Связывались и норвежцы, и шведы, но вопросы были такими, на которые я отвечать отказался. Уводили в политику либо хотели добиться ответа на темы, в которых я не считаю себя экспертом. Это всё равно, что попросить меня профессионально разобрать игру команд на футбольном чемпионате мира», — сказал Егор Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Напомним, российские лыжники пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).
Полное интервью c Егором Сориным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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