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Тренер сборной России по лыжам назвал главный старт сезона в отсутствие чемпионата мира

Тренер сборной России по лыжам назвал главный старт сезона в отсутствие чемпионата мира
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, какой старт является для российских спортсменов главным в отсутствие чемпионата мира.

«В первой части сезона акцент будет на кубковую часть, спортсмены должны стартовать достаточно часто. Задача на эту часть сезона – показывать стабильные результаты, разбегаться, набирать очки и быть как можно выше в протоколе. Нет какой-то точечной подводки к конкретному этапу Кубка России. До середины января именно такая задача.

Во второй части сезона нужно будет выходить на пик формы к альтернативным играм «Чемпионские высоты», а затем постараться удержаться или попробовать выйти на второй пик к чемпионату России. Сразу скажу, что многим это не удастся, но мы попытаемся. Для нас главный старт – альтернатива чемпионату мира в Планице, который пройдёт в те же сроки», — сказал Егор Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, российские лыжники пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

Полное интервью c Егором Сориным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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