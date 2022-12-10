Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Сорин: если бы на Кубке мира по лыжам бежали наши ребята, кто-то мог бы быть выше Клебо

Сорин: если бы на Кубке мира по лыжам бежали наши ребята, кто-то мог бы быть выше Клебо
Комментарии

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин выразил мнение, что сборная России по лыжным гонкам выступила бы удачно на Кубке мира при условии допуска к стартам.

«Я смотрю Кубок мира. Смотрю за соперниками, мне интересно, в чём они изменились, кто прибавил, а кто наоборот, появились ли новые имена и на каком уровне сейчас находится турнир. Бегут по одним и тем же трассам, что и раньше, поэтому какие-то моменты плюс-минус точно можно подмечать. Я пока не увидел, чтобы кто-то добился сильного прогресса. Даже Клебо, хоть он и выиграл в классической разделке 20 секунд у ближайшего преследователя. Уверен, что если бы бежали Ийво Нисканен и наши ребята, плотность результатов была бы значительно выше и кто-то мог оказаться выше. То же и в спринте, особенно классическом. Хотя класс у Йоханнеса высочайший, тут не в чем сомневаться. У женщин те же самые имена – шведки, норвежки, немки. Молодых, которые бы ворвались в элиту, пока нет», — сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полное интервью c Егором Сориным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022