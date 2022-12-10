Сорин: если бы на Кубке мира по лыжам бежали наши ребята, кто-то мог бы быть выше Клебо

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин выразил мнение, что сборная России по лыжным гонкам выступила бы удачно на Кубке мира при условии допуска к стартам.
«Я смотрю Кубок мира. Смотрю за соперниками, мне интересно, в чём они изменились, кто прибавил, а кто наоборот, появились ли новые имена и на каком уровне сейчас находится турнир. Бегут по одним и тем же трассам, что и раньше, поэтому какие-то моменты плюс-минус точно можно подмечать. Я пока не увидел, чтобы кто-то добился сильного прогресса. Даже Клебо, хоть он и выиграл в классической разделке 20 секунд у ближайшего преследователя. Уверен, что если бы бежали Ийво Нисканен и наши ребята, плотность результатов была бы значительно выше и кто-то мог оказаться выше. То же и в спринте, особенно классическом. Хотя класс у Йоханнеса высочайший, тут не в чем сомневаться. У женщин те же самые имена – шведки, норвежки, немки. Молодых, которые бы ворвались в элиту, пока нет», — сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Полное интервью c Егором Сориным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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