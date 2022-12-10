«Степанова шаг вперёд сделала». Тренер сборной России — о состоянии олимпийской чемпионки

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался о состоянии олимпийской чемпионки Вероники Степановой.
«С Вероникой всё чётко, даже несмотря на то что в августе по медицинским показаниям она один сбор пропустила. По Степановой уже можно говорить, что шаг вперёд она сделала. У неё вообще конкретная задача на Кубок России – во всех гонках, где она участвует, Вероника должна забегать в тройку.
Как выбираем гонки, где ей участвовать? Сразу скажу, мы не взвешиваем шансы. Просто глядя на календарь, мы сразу понимали, что на первом этапе Кубка России в Тёе пробежим обе гонки, на втором этапе пропустим классическую разделку, в Чусовом бежим весь мини-тур, в Кирово-Чепецке – три гонки, в Красногорске – тоже три. Если она всё это выдержит, это будет здорово.
Никогда раньше Вероника в таком графике не бегала. Выстраиваем подготовку так, чтобы равномерно распределять конёк и классику. Но если будем понимать, что Вероника где-то не вытягивает, будем пропускать», — сказал Егор Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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