«Это нужно всем». Тренер сборной объяснил, почему этап Кубка России проводят в Вершине Тёи

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин оценил целесообразность проведения этапа Кубка России в Хакасии (Вершина Тёи).

«В Вершине Тёи работают замечательные люди, которые во всём идут навстречу. Да это вообще единственный старт высокого уровня в Сибири, это самая дальняя точка, где проводятся соревнования! Если уж совсем честно, я и сам много раз задавался вопросом, вот зачем мы едем в Тёю? Но приезжаем и понимаем, что это нужно для всех.

Я даже с чисто спортивной точки зрения скажу. Мы живём, тренируемся и бежим соревнования на непростой высоте в 900-1000 м. Эффект от этого получается примерно такой же, как на среднегорье. И это, по сути, единственная база на высоте, где мы можем нормально готовиться. «Лауру» в Сочи я не считаю, поскольку это больше туристический, а не спортивный объект.

Далее, нас пугали тем, что тут будут повальные болезни, эпидемии. Ничего подобного (стучит по дереву)! Сложности с бытом? Ну разве только всё достаточно однообразно. Организаторы сделали всё, чтобы спортсменам было удобно. Питание просто шикарное. В Вершине Тёи очень много солнца в отличие от других мест в этот же период времени», — сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.