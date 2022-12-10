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Вероника Степанова выиграла квалификацию конькового спринта на 3-м этапе Кубка России

Вероника Степанова выиграла квалификацию конькового спринта на 3-м этапе Кубка России
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В Чусовом (Пермский край) завершилась квалификация женского спринта свободным стилем в рамках третьего этапа Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победительницей стала олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова.

Лыжные гонки. Кубок России, 3-й этап. Чусовой. Спринт, свободный стиль. Женщины. Квалификация

1. Вероника Степанова – 3.35,64.
2. Анастасия Фалеева – отставание 6,83 секунды.
3. Мария Истомина +7,97.
4. Анна Грухвина +8,21.
5. Екатерина Смирнова +8,73.
6. Алиса Жамбалова +10,55.

Отметим, что этап в Чусовом полностью пропускают Наталья Непряева и Юлия Ступак.

Напомним, российские лыжницы пропустят весь сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

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