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Устюгов выиграл квалификацию конькового спринта на 3-м этапе Кубка России, Большунов — 3-й

Устюгов выиграл квалификацию конькового спринта на 3-м этапе Кубка России, Большунов — 3-й
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В Чусовом (Пермский край) завершилась квалификация мужского спринта свободным стилем в рамках третьего этапа Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победителем стал олимпийский чемпион в эстафете Сергей Устюгов. Второй квалификационный результат показал Александр Терентьев, третий — трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

Примечательно, что для Устюгова это первый старт в рамках Кубка России в текущем сезоне.

Лыжные гонки. Кубок России, 3-й этап. Чусовой. Спринт, свободный стиль. Мужчины. Квалификация

1. Сергей Устюгов – 3.05,72.
2. Александр Терентьев – отставание 1,49 секунды.
3. Александр Большунов +3,42.
4. Андрей Краснов +3,76.
5. Иван Горбунов +3,84.
6. Андрей Мельниченко +4,31.
7. Артём Мальцев +4,75.
8. Глеб Ретивых +5,49.

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