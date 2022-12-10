Устюгов выиграл квалификацию конькового спринта на 3-м этапе Кубка России, Большунов — 3-й

В Чусовом (Пермский край) завершилась квалификация мужского спринта свободным стилем в рамках третьего этапа Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победителем стал олимпийский чемпион в эстафете Сергей Устюгов. Второй квалификационный результат показал Александр Терентьев, третий — трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

Примечательно, что для Устюгова это первый старт в рамках Кубка России в текущем сезоне.

Лыжные гонки. Кубок России, 3-й этап. Чусовой. Спринт, свободный стиль. Мужчины. Квалификация

1. Сергей Устюгов – 3.05,72.

2. Александр Терентьев – отставание 1,49 секунды.

3. Александр Большунов +3,42.

4. Андрей Краснов +3,76.

5. Иван Горбунов +3,84.

6. Андрей Мельниченко +4,31.

7. Артём Мальцев +4,75.

8. Глеб Ретивых +5,49.