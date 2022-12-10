«Ты видел меня весёлой и абсолютно сломленной». Ступак трогательно обратилась к Крамеру

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) трогательно поздравила немецкого специалиста Маркуса Крамера с днём рождения. Вчера, 9 декабря, бывшему тренеру сборной России исполнилось 60 лет.
Фото: из личного архива Юлии Ступак
Фото: из личного архива Юлии Ступак
«Ты всегда говоришь мне: Юлия, ты уникальна. Твоя сила в твой голове, потому что для тебя нет границ возможного. С этими мыслями и убеждениями я становилась сильнее с каждым днём.
Ты оказал мне такую же поддержку, как моя семья. Наши разговоры всегда доходят до глубины моего сердца. Ты видел меня, когда я была доброй, злой, весёлой и абсолютно сломленной. И всегда ты мне говоришь – это ерунда, мы со всем справимся!
Я благодарна судьбе за тебя! С днём рождения, Маркус», — написала Ступак в своих социальных сетях.
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