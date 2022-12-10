В сборной Норвегии по лыжным гонкам выявлен новый случай заражения коронавирусом
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24-летняя норвежская лыжница Хедда Остберг Амундсен сегодня, 10 декабря, сдала положительный тест на коронавирус, из-за чего пропустит стартовавшую гонку с раздельным стартом в классическом стиле на 10 км в рамках третьего этапа Кубка мира, который проходит в Бейтостёлене (Норвегия).
«Хедда проснулась с болью в горле и, к сожалению, сдала положительный тест на коронавирус. У контактировавших с ней членов команды – отрицательные результаты, сегодня они участвуют в соревнованиях», — приводит слова врача сборной Норвегии Марианны Окленд TV2.
В стартовом листе Амундсен заменит 27-летняя Ане Аппельквист Стенсет.
Отметим, что Амундсен принимала участие в спринтерской гонке Бейтостёлена, где заняла 22-е место.
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