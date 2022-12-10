Финка Нисканен стала победительницей гонки в классическом стиле на Кубке мира

В Бейтостёлене (Норвегия) завершилась гонка в классическом стиле на 10 км, победительницей которой стала финская спортсменка Кертту Нисканен. Второй к финишу пришла норвежка Анне Кьерсти Кальво. Бронзовая награда досталась шведке Фриде Карлссон.
Лыжные гонки. Кубок мира. Бейтостёлен (Норвегия). Женщины
1. Кертту Нисканен (Финляндия) — 26.56,3.
2. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) + отставание +12,7.
3. Фрида Карлссон (Швеция) +16,5.
4. Катарина Хенниг (Германия) + 23,0.
5. Юханна Матинтало (Финляндия) + 31,0.
6. Джессика Диггинс (США) + 33,8.
7. Тириль Уднес Венг (Норвегия) + 38,2.
8. Рози Бреннен (США) + 39,8.
9. Виктория Карль (Германия) + 40,7.
10. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) + 48,6.
Напомним, российские лыжники пропустят весь сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).
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