Финка Нисканен стала победительницей гонки в классическом стиле на Кубке мира

В Бейтостёлене (Норвегия) завершилась гонка в классическом стиле на 10 км, победительницей которой стала финская спортсменка Кертту Нисканен. Второй к финишу пришла норвежка Анне Кьерсти Кальво. Бронзовая награда досталась шведке Фриде Карлссон.

Лыжные гонки. Кубок мира. Бейтостёлен (Норвегия). Женщины

1. Кертту Нисканен (Финляндия) — 26.56,3.

2. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) + отставание +12,7.

3. Фрида Карлссон (Швеция) +16,5.

4. Катарина Хенниг (Германия) + 23,0.

5. Юханна Матинтало (Финляндия) + 31,0.

6. Джессика Диггинс (США) + 33,8.

7. Тириль Уднес Венг (Норвегия) + 38,2.

8. Рози Бреннен (США) + 39,8.

9. Виктория Карль (Германия) + 40,7.

10. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) + 48,6.

Напомним, российские лыжники пропустят весь сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).