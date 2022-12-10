Сергей Устюгов выиграл коньковый спринт на 3-м этапе Кубка России, Большунов стал 2-м

В Чусовом (Пермский край) состоялся финал мужского спринта свободным стилем в рамках третьего этапа Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победителем стал олимпийский чемпион в эстафете Сергей Устюгов. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов финишировал вторым. Тройку призёров замкнул бронзовый призёр Олимпиады-2022 Александр Терентьев.

Лыжные гонки. Кубок России, 3-й этап. Чусовой. Спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал

1. Сергей Устюгов — 3.16,71.

2. Александр Большунов — отставание 0,82.

3. Александр Терентьев +1,56.

4. Андрей Краснов +2,84.

5. Сергей Забалуев +2,98.

6. Андрей Парфёнов +12,10.

Напомним, российские лыжники пропустят весь международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).