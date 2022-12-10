Сергей Устюгов: летом меня называли мешком… А я сегодня выиграл у сборной России!

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал победу в коньковом спринте на третьем этапе Кубка России — 2022/2023, который проходит в Чусовом (Пермский край).

Примечательно, что для Устюгова это первый старт в рамках Кубка России в текущем сезоне.

«Летом меня некоторые называли мешком… И я ещё тогда сказал, что если обыграю сборников, будучи в региональной команде, то могу сам назвать их мешками. Я сегодня выиграл у сборной России!» — передаёт слова Устюгова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Лыжные гонки. Кубок России, 3-й этап. Чусовой. Спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал

1. Сергей Устюгов — 3.16,71.

2. Александр Большунов — отставание 0,82.

3. Александр Терентьев +1,56.

4. Андрей Краснов +2,84.

5. Сергей Забалуев +2,98.

6. Андрей Парфёнов +12,10.