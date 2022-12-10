Сергей Устюгов: летом меня называли мешком… А я сегодня выиграл у сборной России!

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал победу в коньковом спринте на третьем этапе Кубка России — 2022/2023, который проходит в Чусовом (Пермский край).
Примечательно, что для Устюгова это первый старт в рамках Кубка России в текущем сезоне.
«Летом меня некоторые называли мешком… И я ещё тогда сказал, что если обыграю сборников, будучи в региональной команде, то могу сам назвать их мешками. Я сегодня выиграл у сборной России!» — передаёт слова Устюгова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
Лыжные гонки. Кубок России, 3-й этап. Чусовой. Спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал
1. Сергей Устюгов — 3.16,71.
2. Александр Большунов — отставание 0,82.
3. Александр Терентьев +1,56.
4. Андрей Краснов +2,84.
5. Сергей Забалуев +2,98.
6. Андрей Парфёнов +12,10.
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