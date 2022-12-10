Бородавко — о результатах спринта: для Устюгова особая мотивация — обыграть Большунова

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко высказался о результатах спринта у женщин и мужчин на Кубке России.



«В женской гонке Вероника Степанова выиграла за явным преимуществом, борьба была только за второе-третье место. Каких-то неожиданностей не произошло: результат показали те спортсменки, которые и должны были.



У ребят то же самое. Всё было по делу. Устюгов показал лучшее время в прологе, и в финале выбрал чуть более выигрышную тактику: занял лидирующую позицию и не позволил никому себя опередить. А обгонять сегодня было сложно, потому что была одна накатанная колея и сугробы, поэтому серьёзной борьбы на финише и не получилось.



Особая мотивация Устюгова? Обыграть Большунова — это для всех хорошая мотивация. Сергей долгое время не тренировался, хотел посмотреть, проверить свой уровень. Но он всегда был силён в спринтах. И его победа в прологе также показывает, что он в очень неплохом состоянии.



Что касается борьбы за второе место, то Большунов и Терентьев — это спринтеры хорошего класса, но, повторюсь, всё решила тактика, кто какую позицию смог занять по ходу гонки. Бороться в створе было уже нереально. На первых этапах у Терентьева были проблемы со здоровьем, а сейчас всё нормализовалось. Всё идёт своим чередом», — передаёт слова Бородавко корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.