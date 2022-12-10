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Пол Голберг стал победителем разделки на 3-м этапе Кубка мира в Бейтостёлене

Пол Голберг стал победителем разделки на 3-м этапе Кубка мира в Бейтостёлене
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В Бейтостёлене (Норвегия) завершилась гонка в классическом стиле на 10 км среди мужчин. Золотую медаль завоевал норвежец Пол Голберг. Серебряную медаль получил его соотечественник Дидрик Тёнсет, а бронза досталась представителю Великобритании Эндрю Масгрэйву.

Лыжные гонки. Кубок мира. Бейтостёлен (Норвегия). Разделка. 10 км. Мужчины

1. Пол Голберг (Норвегия) — 23.55,6.

2. Дидрик Тёнсет (Норвегия) — отставание +7,6.

3. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) +10,3.

4. Эмиль Иверсен (Норвегия) +13,0.

5. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +20,3.

6. Франческо де Фабиани (Италия) +21,0.

Напомним, российские лыжники пропустят весь сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Этап 3, Бейтостёлен, Норвегия
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
10 декабря 2022, суббота. 14:15 МСК
Окончено
1
Пол Голберг
Норвегия
23:55.6
2
Дидрик Тёнсет
Норвегия
+7.6
3
Эндрю Масгрэйв
Великобритания
+10.3
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