Видеообзор победы Кертту Нисканен в разделке на 10 км на третьем этапе Кубка мира

Финская лыжница Кертту Нисканен выиграла разделку на 10 км на третьем этапе Кубка мира в Бейтостёлене (Норвегия), опередив соперниц более чем на 12 секунд. Серебро досталось норвежской спортсменке Анне Кьерсти Кальво, а бронзу получила шведка Фрида Карлссон.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами гонки.
Видео доступно на канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.
Лыжные гонки. Кубок мира. Бейтостёлен (Норвегия). Разделка на 10 км. Женщины
1. Кертту Нисканен (Финляндия) — 26.56,3.
2. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) + отставание +12,7.
3. Фрида Карлссон (Швеция) +16,5.
4. Катарина Хенниг (Германия) +23,0.
5. Юханна Матинтало (Финляндия) +31,0.
6. Джессика Диггинс (США) +33,8.
7. Тириль Уднес Венг (Норвегия) +38,2.
8. Рози Бреннен (США) +39,8.
9. Виктория Карль (Германия) +40,7.
10. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) +48,6.
Напомним, российские лыжники пропустят весь сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).
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