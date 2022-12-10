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Видеообзор победы Кертту Нисканен в разделке на 10 км на третьем этапе Кубка мира

Видеообзор победы Кертту Нисканен в разделке на 10 км на третьем этапе Кубка мира
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Финская лыжница Кертту Нисканен выиграла разделку на 10 км на третьем этапе Кубка мира в Бейтостёлене (Норвегия), опередив соперниц более чем на 12 секунд. Серебро досталось норвежской спортсменке Анне Кьерсти Кальво, а бронзу получила шведка Фрида Карлссон.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами гонки.

Видео доступно на канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.

Лыжные гонки. Кубок мира. Бейтостёлен (Норвегия). Разделка на 10 км. Женщины

1. Кертту Нисканен (Финляндия) — 26.56,3.

2. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) + отставание +12,7.

3. Фрида Карлссон (Швеция) +16,5.

4. Катарина Хенниг (Германия) +23,0.

5. Юханна Матинтало (Финляндия) +31,0.

6. Джессика Диггинс (США) +33,8.

7. Тириль Уднес Венг (Норвегия) +38,2.

8. Рози Бреннен (США) +39,8.

9. Виктория Карль (Германия) +40,7.

10. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) +48,6.

Напомним, российские лыжники пропустят весь сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

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