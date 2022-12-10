Британец Масгрэйв попал на пьедестал Кубка мира впервые с 2017 года
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Британский лыжник Эндрю Масгрэйв завоевал серебряную медаль в разделке на 10 км на 3-м этапе Кубка мира в Бейтостёлене (Норвегия), отстав от победителя норвежца Пола Голберга на 7,6 секунды. Он поднялся на пьедестал Кубка мира во второй раз в карьере.
Масгрэйв дебютировал в Кубке мира в 2008 году. За это время ему один раз удавалось взять медаль в этом турнире. В 2017 году британец получил бронзу в гонке на 15 км.
Лыжные гонки. Кубок мира. Бейтостёлен (Норвегия). Разделка. 10 км. Мужчины
1. Пол Голберг (Норвегия) — 23.55,6.
2. Дидрик Тёнсет (Норвегия) — отставание +7,6.
3. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) +10,3.
4. Эмиль Иверсен (Норвегия) +13,0.
5. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +20,3.
6. Франческо де Фабиани (Италия) +21,0.
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