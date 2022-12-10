Фрида Карлссон не вышла на награждение после бронзы на КМ и объяснила своё решение

Шведская лыжница Фрида Карлссон, ставшая третьей в разделке на 10 км на третьем этапе Кубка мира в Бейтостёлене (Норвегия), не вышла на награждение. Спортсменка не появилась на подиуме из-за сильного мороза, от которого удалось спастись только в тёплой палатке.

«Конечно, мне было приятно пересечь финишную черту и завоевать медаль, но потом стало очень холодно, когда ты это чувствуешь, это просто ужасно. Ужасно холодно… Точно не скажу, что это моя любимая погода. Сейчас я очень чувствительна к холоду, это даже больно. Я замёрзла и получила помощь в палатке», — приводит слова Карлссон Expressen.

Лыжные гонки. Кубок мира. Бейтостёлен (Норвегия). Женщины



1. Кертту Нисканен (Финляндия) — 26.56,3.



2. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) +12,7.



3. Фрида Карлссон (Швеция) +16,5.



4. Катарина Хенниг (Германия) +23,0.



5. Юханна Матинтало (Финляндия) +31,0.