Норвежец Голберг: я разбил свой телефон после четвёртого места в спринте

Лидер общего зачёта Кубка мира норвежец Пол Голберг рассказал, как отреагировал на поражение в спринте, который прошёл 9 декабря. Он финишировал четвёртым, уступив бронзовому призёру 0,4 секунды и упав во время гонки.
«Я вчера так разозлился, что разбил свой мобильный телефон. Когда тебе почти 33 года, а ты до сих пор так реагируешь, нужно осознать, что так продолжаться не может. По крайней мере, телефон не работает. Конечно, я не горжусь этим поступком. Вчера я был очень расстроен, поэтому рад, что смог направить свои эмоции во что-то позитивное», — цитирует Голберга NRK.
После четвёртого места в спринте Голбергу удалось завоевать золотую медаль в разделке на 10 км. Эта победа позволила норвежцу укрепить свои позиции и продолжить лидировать в общем зачёте Кубка мира.
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