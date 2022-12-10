Йоханнес Клебо выступит на этапе Кубка мира в Давосе, у спортсмена обычная простуда

Пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо вернётся в строй на следующем этапе Кубка мира по лыжным гонкам – 2022/2023, который пройдёт с 17 по 18 декабря в Давосе (Швейцария). Об этом сообщил тренер норвежской сборной Арильд Монсен.



«Статус таков, что мы ожидаем, что он отправится в Давос в понедельник. Я говорил с ним, у него обычная простуда. Он отдыхает в субботу, тренируется в воскресенье и садится на самолёт в понедельник», — приводит слова Арильда Монсена Nettavisen.



Напомним, Клебо пропустил третий этап Кубка мира – 2022/2023, который проходит с 9 по 11 декабря в Бейтостёлене (Норвегия) из-за простуды.



Ранее отец и менеджер Клебо заявил, что Йоханнес сосредоточится на выступлении на чемпионате мира по лыжным гонкам.

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