Общий зачёт Кубка мира — 2022/2023 у женщин: Тириль Уднес Венг лидирует, Карлссон — вторая

В Бейтостёлене (Норвегия) сегодня завершилась гонка в классическом стиле на 10 км, победительницей которой стала финская спортсменка Кертту Нисканен. Второй к финишу пришла норвежка Анне Кьерсти Кальво. Бронзовая награда досталась шведке Фриде Карлссон.
Эта победа позволила финской спортсменке выйти на восьмое место в общем зачёте Кубка мира. Возглавляет таблицу норвежка Тириль Уднес Венг, финишировавшая в гонке на седьмой позиции.
Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины.
1. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 690.
2. Фрида Карлссон (Швеция) — 588.
3. Джессика Диггинс (США) — 538.
4. Катарина Хенниг (Германия) — 492.
5. Майя Дальквист (Швеция) — 478.
6. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 470.
7. Виктория Карль (Германия) — 450.
8. Кертту Нисканен (Финляндия) — 424.
9. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) — 412.
10. Эбба Андерссон (Швеция) — 394.
- 10 декабря 2022
-
19:12
-
19:05
-
18:33
-
18:14
-
17:30
-
16:36
-
16:30
-
16:00
-
15:25
-
15:16
-
13:39
-
13:26
-
13:07
-
13:06
-
12:56
-
12:23
-
10:59
-
09:56
-
09:30
-
09:28
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 9 декабря 2022
-
23:00
-
22:22
-
22:00
-
21:15
-
21:00
-
20:21
-
18:42
-
18:39
-
18:29
-
17:55
-
17:44