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Общий зачёт Кубка мира — 2022/2023 у женщин: Тириль Уднес Венг лидирует, Карлссон — вторая

Общий зачёт Кубка мира — 2022/2023 у женщин: Тириль Уднес Венг лидирует, Карлссон — вторая
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В Бейтостёлене (Норвегия) сегодня завершилась гонка в классическом стиле на 10 км, победительницей которой стала финская спортсменка Кертту Нисканен. Второй к финишу пришла норвежка Анне Кьерсти Кальво. Бронзовая награда досталась шведке Фриде Карлссон.

Эта победа позволила финской спортсменке выйти на восьмое место в общем зачёте Кубка мира. Возглавляет таблицу норвежка Тириль Уднес Венг, финишировавшая в гонке на седьмой позиции.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины.

1. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 690.
2. Фрида Карлссон (Швеция) — 588.
3. Джессика Диггинс (США) — 538.
4. Катарина Хенниг (Германия) — 492.
5. Майя Дальквист (Швеция) — 478.
6. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 470.
7. Виктория Карль (Германия) — 450.
8. Кертту Нисканен (Финляндия) — 424.
9. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) — 412.
10. Эбба Андерссон (Швеция) — 394.

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