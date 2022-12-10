Общий зачёт Кубка мира — 2022/2023 у женщин: Тириль Уднес Венг лидирует, Карлссон — вторая

В Бейтостёлене (Норвегия) сегодня завершилась гонка в классическом стиле на 10 км, победительницей которой стала финская спортсменка Кертту Нисканен. Второй к финишу пришла норвежка Анне Кьерсти Кальво. Бронзовая награда досталась шведке Фриде Карлссон.

Эта победа позволила финской спортсменке выйти на восьмое место в общем зачёте Кубка мира. Возглавляет таблицу норвежка Тириль Уднес Венг, финишировавшая в гонке на седьмой позиции.



Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины.



1. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 690.

2. Фрида Карлссон (Швеция) — 588.

3. Джессика Диггинс (США) — 538.

4. Катарина Хенниг (Германия) — 492.

5. Майя Дальквист (Швеция) — 478.

6. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 470.

7. Виктория Карль (Германия) — 450.

8. Кертту Нисканен (Финляндия) — 424.

9. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) — 412.

10. Эбба Андерссон (Швеция) — 394.