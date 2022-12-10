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Дистанционный зачёт Кубка мира у женщин: Карлссон уверенно лидирует, Хенниг идёт второй

Дистанционный зачёт Кубка мира у женщин: Карлссон уверенно лидирует, Хенниг идёт второй
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В Бейтостёлене (Норвегия) сегодня завершилась женская гонка в классическом стиле на 10 км, победительницей которой стала финская спортсменка Кертту Нисканен. Второй к финишу пришла норвежка Анне Кьерсти Кальво. Бронзовая награда досталась шведке Фриде Карлссон.

Положение лыжниц в дистанционном зачёте Кубка мира после этой гонки принципиально не поменялось. С уверенным отрывом в нём лидирует шведка Фрида Карлссон.

Лыжные гонки. Кубок мира. Дистанционный зачёт. Женщины.

1. Фрида Карлссон (Швеция) — 479.
2. Катарина Хенниг (Германия) — 414.
3. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) — 412.
4. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 405.
5. Эбба Андерссон (Швеция) — 394.
6. Хейди Венг (Норвегия) — 370.
7. Джессика Диггинс (США) — 359.
8. Кертту Нисканен (Финляндия) — 355.
9. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 323.
10. Виктория Карль (Германия) — 303.

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