Дистанционный зачёт Кубка мира у женщин: Карлссон уверенно лидирует, Хенниг идёт второй

В Бейтостёлене (Норвегия) сегодня завершилась женская гонка в классическом стиле на 10 км, победительницей которой стала финская спортсменка Кертту Нисканен. Второй к финишу пришла норвежка Анне Кьерсти Кальво. Бронзовая награда досталась шведке Фриде Карлссон.

Положение лыжниц в дистанционном зачёте Кубка мира после этой гонки принципиально не поменялось. С уверенным отрывом в нём лидирует шведка Фрида Карлссон.



Лыжные гонки. Кубок мира. Дистанционный зачёт. Женщины.



1. Фрида Карлссон (Швеция) — 479.

2. Катарина Хенниг (Германия) — 414.

3. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) — 412.

4. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 405.

5. Эбба Андерссон (Швеция) — 394.

6. Хейди Венг (Норвегия) — 370.

7. Джессика Диггинс (США) — 359.

8. Кертту Нисканен (Финляндия) — 355.

9. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 323.

10. Виктория Карль (Германия) — 303.