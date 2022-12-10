Общий зачёт Кубка мира — 2022/2023 у мужчин: Голберг уверенно лидирует, Клебо — второй

Сегодня в Бейтостёлене (Норвегия) завершилась гонка в классическом стиле на 10 км среди мужчин. Золотую медаль завоевал норвежец Пол Голберг. Серебряную медаль получил его соотечественник Дидрик Тёнсет, а бронза досталась представителю Великобритании Эндрю Масгрэйву.

Победа в сегодняшней гонке позволила Голбергу упрочить свою позицию в общем зачете Кубка мира, где он уверенно лидирует, обгоняя ближайшего преследователя, соотечественника Йоханнеса Клебо, уже более чем на 300 баллов.



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1. Пол Голберг (Норвегия) – 756.

2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 430.

3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) – 426.

4. Федерико Пеллегрино (Италия) – 398.

5. Ришар Жув (Франция) – 370.

6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)– 365.

7. Вильям Порома (Швеция) – 365.

8. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) – 360.

9. Михал Новак (Чехия) – 355.

10. Калле Хальфварссон (Швеция) – 344.