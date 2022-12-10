Общий зачёт Кубка России у мужчин: Большунов лидирует, Коростелёв — второй

Сегодня, 10 декабря, в рамках III этапа Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом состоялась мужская спринтерская гонка свободным стилем. По её итогам победу одержал Сергей Устюгов. Компанию на пьедестале ему составили Александр Большунов и Александр Терентьев.

Общий зачёт Кубка России у мужчин после сегодняшней спринтерской гонки выглядит следующим образом:



Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Мужчины.

1. Александр Большунов – 274 очка.

2. Савелий Коростелёв – 261.

3. Артём Мальцев – 181.

4. Илья Порошкин – 164.

5. Илья Семиков – 151.

6. Денис Спицов – 146.

7. Иван Якимушкин – 143.

8. Сергей Ардашев – 132.

9. Александр Терентьев – 129.

10. Андрей Мельниченко – 109.



Третий этап Кубка России в Чусовом (Пермский край) стартовал сегодня и завершится во вторник 13 декабря.