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Общий зачёт Кубка России у мужчин: Большунов лидирует, Коростелёв — второй

Общий зачёт Кубка России у мужчин: Большунов лидирует, Коростелёв — второй
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Сегодня, 10 декабря, в рамках III этапа Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом состоялась мужская спринтерская гонка свободным стилем. По её итогам победу одержал Сергей Устюгов. Компанию на пьедестале ему составили Александр Большунов и Александр Терентьев.

Общий зачёт Кубка России у мужчин после сегодняшней спринтерской гонки выглядит следующим образом:

Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Мужчины.

1. Александр Большунов – 274 очка.
2. Савелий Коростелёв – 261.
3. Артём Мальцев – 181.
4. Илья Порошкин – 164.
5. Илья Семиков – 151.
6. Денис Спицов – 146.
7. Иван Якимушкин – 143.
8. Сергей Ардашев – 132.
9. Александр Терентьев – 129.
10. Андрей Мельниченко – 109.

Третий этап Кубка России в Чусовом (Пермский край) стартовал сегодня и завершится во вторник 13 декабря.

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