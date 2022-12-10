Спринтерский зачёт Кубка России у мужчин: Коростелёв лидирует, Большунов — второй

Сегодня, 10 декабря, в рамках третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом состоялась мужская спринтерская гонка свободным стилем. По её итогам победу одержал олимпийский чемпион Пекина-2022 в эстафетных гонках Сергей Устюгов. Компанию на пьедестале ему составили трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов и двукратный бронзовый призёр Игр Александр Терентьев.

Спринтерский зачёт Кубка России у мужчин после сегодняшней спринтерской гонки выглядит следующим образом:



Лыжные гонки. Кубок России. Спринтерский зачёт. Мужчины.

1. Савелий Коростелёв – 150 очков.

2. Александр Большунов – 137.

3. Александр Терентьев – 112.

4. Сергей Ардашев – 90.

5. Иван Горбунов – 82.

6. Илья Семиков – 82.

7. Иван Якимушкин – 67.

8. Артём Мальцев – 66.

9. Андрей Кузнецов – 65.

10. Андрей Краснов – 62.

Третий этап Кубка России в Чусовом (Пермский край) стартовал сегодня и завершится во вторник, 13 декабря.