Видеообзор победы Пола Голберга в разделке на третьем этапе Кубка мира в Бейтостёлене

В Бейтостёлене (Норвегия) завершилась гонка в классическом стиле на 10 км среди мужчин. Золотую медаль завоевал норвежец Пол Голберг. Серебряную медаль получил его соотечественник Дидрик Тёнсет, а бронза досталась представителю Великобритании Эндрю Масгрэйву.

Видео можно посмотреть на канале FIS Cross Country в YouTube. Права на видео принадлежат FIS.

Лыжные гонки. Кубок мира. Бейтостёлен (Норвегия). Разделка. 10 км. Мужчины



1. Пол Голберг (Норвегия) — 23.55,6.

2. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +7,6.

3. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) +10,3.

4. Эмиль Иверсен (Норвегия) +13,0.

5. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +20,3.

6. Франческо де Фабиани (Италия) +21,0.



Напомним, российские лыжники пропустят весь сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).