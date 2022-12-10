Спринтерский зачёт Кубка России у женщин: Степанова лидирует, Непряева — вторая

В Чусовом (Пермский край) прошёл финал женского спринта свободным стилем в рамках третьего этапа Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победительницей стала олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова, которая так же уверенно выиграла квалификацию.



Общий зачёт Кубка России у женщин после сегодняшней спринтерской гонки выглядит следующим образом.



Лыжные гонки. Кубок России. Спринтерский зачёт. Женщины.



1. Вероника Степанова – 265.

2. Наталья Непряева – 227.

3. Екатерина Смирнова – 195.

4. Алена Баранова – 175.

5. Мария Истомина – 175.

6. Елизавета Пантрина – 167.

7. Анастасия Фалеева – 126.

8. Анна Грухвина – 111.



Третий этап Кубка России в Чусовом (Пермский край) стартовал сегодня и завершится во вторник, 13 декабря.