Общий зачёт Кубка России у женщин: Степанова лидирует, Непряева — вторая
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В Чусовом (Пермский край) прошёл финал женского спринта в свободном стиле в рамках третьего этапа Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победительницей стала олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова, которая так же уверенно выиграла квалификацию.
Общий зачёт Кубка России у женщин после сегодняшней спринтерской гонки выглядит следующим образом.
Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Женщины.
1. Вероника Степанова – 265.
2. Наталья Непряева – 227.
3. Екатерина Смирнова – 195.
4. Алена Баранова – 175.
5. Мария Истомина – 175.
6. Елизавета Пантрина – 167.
7. Анастасия Фалеева – 126.
8. Анна Грухвина – 111.
Третий этап Кубка России в Чусовом (Пермский край) стартовал сегодня и завершится во вторник, 13 декабря.
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