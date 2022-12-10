Зачёт мини-тура среди мужчин на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом

В Чусовом (Пермский край) прошёл финал мужского спринта свободным стилем в рамках третьего этапа Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победителем стал олимпийский чемпион в эстафете Сергей Устюгов. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов финишировал вторым. Тройку призёров замкнул бронзовый призёр Олимпиады-2022 Александр Терентьев.



Этап Кубка России в Чусовом проходит в формате мини-тура — за место, занятое в спринте, лыжникам начисляются бонусные секунды, которые пригодятся им в гонке преследования в заключительный день соревнований.



Зачёт мини-тура на этапе Кубка России в Чусовом



1. Сергей Устюгов.

2. Александр Большунов +8.

3. Александр Терентьев +10.

4. Андрей Краснов +16.

5. Сергей Забалуев +24.

6. Артём Мальцев +25.