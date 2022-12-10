Зачёт мини-тура среди женщин на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом

В Чусовом (Пермский край) прошёл финал женского спринта в свободном стиле в рамках третьего этапа Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победительницей стала олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова, которая так же уверенно выиграла квалификацию.



Этап Кубка России в Чусовом проходит в формате мини-тура — за место, занятое в спринте, лыжникам начисляются бонусные секунды, которые пригодятся им в гонке преследования в заключительный день соревнований.



Зачёт мини-тура в Чусовом. Женщины



1. Вероника Степанова.

2. Анна Грухвина +12.

3. Анастасия Фалеева +15.

4. Мария Истомина +20.

5. Екатерина Смирнова +25.

6. Алиса Жамбалова +31.

Третий этап Кубка России в Чусовом (Пермский край) стартовал сегодня и завершится во вторник, 13 декабря.