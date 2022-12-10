Александра Большунова чуть не задела машина. Видео

Российского лыжника Александра Большунова едва не задела машина, когда он шёл по улице после спринтерской гонки в Чусовом (Пермский край) в рамках третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам. Видеозапись была опубликована в социальных сетях.
Напомним, победителем спринтерской гонки в Чусовом стал олимпийский чемпион в эстафете Сергей Устюгов. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов финишировал вторым. Тройку призёров замкнул бронзовый призёр Олимпиады-2022 Александр Терентьев.
Лыжные гонки. Кубок России, 3-й этап. Чусовой. Спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал
1. Сергей Устюгов — 3.16,71.
2. Александр Большунов — отставание 0,82.
3. Александр Терентьев +1,56.
4. Андрей Краснов +2,84.
5. Сергей Забалуев +2,98.
6. Андрей Парфёнов +12,10.
Напомним, российские лыжники пропустят весь международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).
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