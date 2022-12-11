Степанова с минутным преимуществом выиграла коньковую разделку на 3-м этапе Кубка России

В Чусовом (Пермский край) состоялась женская гонка с раздельным стартом на 10 км в свободном стиле в рамках третьего этапа Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам. Уверенную победу в соревнованиях одержала олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова, её преимущество над ближайшей соперницей составило более минуты.

Лыжные гонки. Кубок России, 3-й этап. Чусовой. Разделка, свободный стиль. Женщины. 10 км

1. Вероника Степанова — 24.11,4.

2. Мария Истомина — отставание 1.03,9 секунды.

3. Екатерина Смирнова +1.14,9.

4. Анастасия Прокофьева +1.23,9.

5. Алёна Перевозчикова +1.27,6.

6. Алиса Жамбалова +1.28,2.

Отметим, что этап в Чусовом полностью пропускают Наталья Непряева и Юлия Ступак.