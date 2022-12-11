Лыжница потеряла сознание на трассе во время коньковой разделки на 3-м этапе Кубка России

Российской лыжнице Софье Ивановой стало плохо по ходу гонки с раздельным стартом на 10 км в свободном стиле в рамках третьего этапа Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам, девушка потеряла сознание. За Ивановой на трассу выехали медики и затем на скорой помощи отправили девушку в поликлинику.

18-летняя Иванова представляет Пермский край. Вчера, 10 декабря, девушка принимала участие в коньковом спринте. Она заняла 55-е место в квалификации и не смогла пробиться в решающие раунды соревнований.

Гонку с раздельным стартом уверенно выиграла олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова.

Лыжные гонки. Кубок России, 3-й этап. Чусовой. Разделка, свободный стиль. Женщины. 10 км

1. Вероника Степанова — 24.11,4.

2. Мария Истомина — отставание 1.03,9 секунды.

3. Екатерина Смирнова +1.14,9.

4. Анастасия Прокофьева +1.23,9.

5. Алёна Перевозчикова +1.27,6.

6. Алиса Жамбалова +1.28,2.