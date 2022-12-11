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Стало известно о состоянии лыжницы, потерявшей сознание во время разделки на 3-м этапе КР

Стало известно о состоянии лыжницы, потерявшей сознание во время разделки на 3-м этапе КР
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Стало известно о состоянии российской лыжницы Софьи Ивановой, которая потеряла сознание на дистанции гонки с раздельным стартом на 10 км в свободном стиле в рамках третьего этапа Кубка России – 2022/2023, который проходит в Чусовом.

Иванова пришла в себя и отказалась от госпитализации, спортсменку забрали родители, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

18-летняя Иванова представляет Пермский край. Вчера, 10 декабря, девушка принимала участие в коньковом спринте. Она заняла 55-е место в квалификации и не смогла пробиться в решающие раунды соревнований. Сегодня, 11 декабря, Софья стартовала под 8-м номером.

Гонку с раздельным стартом уверенно выиграла олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова.

Лыжные гонки. Кубок России, 3-й этап. Чусовой. Разделка, свободный стиль. Женщины. 10 км

1. Вероника Степанова — 24.11,4.
2. Мария Истомина — отставание 1.03,9 секунды.
3. Екатерина Смирнова +1.14,9.

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