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Большунов уверенно выиграл коньковую разделку на 3-м этапе Кубка России, Устюгов — 7-й

Большунов уверенно выиграл коньковую разделку на 3-м этапе Кубка России, Устюгов — 7-й
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В Чусовом (Пермский край) состоялась мужская гонка с раздельным стартом на 15 км в свободном стиле в рамках третьего этапа Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам. Её победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

Отметим, что победитель вчерашнего спринта, олимпийский чемпион в эстафете Сергей Устюгов в сегодняшней разделке показал 7-й результат.

Лыжные гонки. Кубок России, 3-й этап. Чусовой. Разделка, свободный стиль. Мужчины, 15 км

1. Александр Большунов — 35.56,7.
2. Денис Спицов — отставание 32,2 секунды.
3. Илья Семиков +56,5.
4. Павел Соловьёв +1.00,7.
5. Артём Мальцев +1.00,8.
6. Алексей Червоткин +1.01,6.
7. Сергей Устюгов +1.02,7.
8. Иван Якимушкин +1.14,7.

Напомним, российские лыжники пропустят весь международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

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