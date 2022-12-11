Большунов уверенно выиграл коньковую разделку на 3-м этапе Кубка России, Устюгов — 7-й

В Чусовом (Пермский край) состоялась мужская гонка с раздельным стартом на 15 км в свободном стиле в рамках третьего этапа Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам. Её победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

Отметим, что победитель вчерашнего спринта, олимпийский чемпион в эстафете Сергей Устюгов в сегодняшней разделке показал 7-й результат.

Лыжные гонки. Кубок России, 3-й этап. Чусовой. Разделка, свободный стиль. Мужчины, 15 км

1. Александр Большунов — 35.56,7.

2. Денис Спицов — отставание 32,2 секунды.

3. Илья Семиков +56,5.

4. Павел Соловьёв +1.00,7.

5. Артём Мальцев +1.00,8.

6. Алексей Червоткин +1.01,6.

7. Сергей Устюгов +1.02,7.

8. Иван Якимушкин +1.14,7.

Напомним, российские лыжники пропустят весь международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).