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Большунов: на ЧМ по футболу ни за кого не болею. Когда там выступит Россия, буду за наших

Большунов: на ЧМ по футболу ни за кого не болею. Когда там выступит Россия, буду за наших
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Олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал о своём отношении к чемпионату мира по футболу, который проходит в Катаре.

«Чемпионат мира по футболу я не смотрю. За кого болею? Ни за кого. Когда Россия будет там — будем болеть за наших», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

На чемпионате мира по футболу 10 декабря определилась ещё одна полуфинальная пара. Сборная Марокко одолела Португалию, а команда Франции переиграла англичан. В другом матче 1/2 финала сойдутся аргентинцы и хорваты.

Ранее Александр Большунов более чем на 32 секунды опередил ближайшего преследователя в разделке на 15 км на этапе Кубка России.

Лыжные гонки. Кубок России, 3-й этап. Чусовой. Разделка, свободный стиль. Мужчины, 15 км

1. Александр Большунов — 35.56,7.
2. Денис Спицов — отставание 32,2 секунды.
3. Илья Семиков +56,5.

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