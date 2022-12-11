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«Главное, чтобы и дальше так продолжал». Большунов — о победах 19-летнего Коростелёва

«Главное, чтобы и дальше так продолжал». Большунов — о победах 19-летнего Коростелёва
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Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов высказался о борьбе с 19-летним Савелием Коростелёвым, который на старте сезона-2022/2023 выиграл три спринтерских гонки подряд на Кубке России, в том числе в упорной борьбе с Большуновым.

«Интересно было бы вновь побороться с Савелием Коростелёвым? Конечно. Но если у него есть возможность выступить на международных соревнованиях, то это нужно делать. Он ещё молодой спортсмен — будет ещё время бороться и с нами, и со всеми. Он хорошо выступает на старте сезона. Главное, чтобы и дальше так продолжал. Потому что есть много спортсменов, которые хорошо начинают, но когда переходят во взрослые, сбавляют в результатах», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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