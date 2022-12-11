«Главное, чтобы и дальше так продолжал». Большунов — о победах 19-летнего Коростелёва

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов высказался о борьбе с 19-летним Савелием Коростелёвым, который на старте сезона-2022/2023 выиграл три спринтерских гонки подряд на Кубке России, в том числе в упорной борьбе с Большуновым.
«Интересно было бы вновь побороться с Савелием Коростелёвым? Конечно. Но если у него есть возможность выступить на международных соревнованиях, то это нужно делать. Он ещё молодой спортсмен — будет ещё время бороться и с нами, и со всеми. Он хорошо выступает на старте сезона. Главное, чтобы и дальше так продолжал. Потому что есть много спортсменов, которые хорошо начинают, но когда переходят во взрослые, сбавляют в результатах», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
- 11 декабря 2022
-
12:16
-
12:10
-
12:08
-
12:05
-
11:58
-
11:46
-
11:28
-
10:37
-
10:16
-
09:56
- 10 декабря 2022
-
23:44
-
23:41
-
23:39
-
22:42
-
21:54
-
21:32
-
20:55
-
20:42
-
19:12
-
19:05
-
18:33
-
18:14
-
17:30
-
16:36
-
16:30
-
16:00
-
15:25
-
15:16
-
13:39
-
13:26
-
13:07
-
13:06
-
12:56
-
12:23
-
10:59