Александр Большунов прокомментировал победу в коньковой разделке на 3-м этапе Кубка России

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в гонке с раздельным стартом на 15 км в свободном стиле в рамках третьего этапа Кубка России — 2022/2023, который прошёл в Чусовом (Пермский край).

«Сегодня были сложные погодные условия: шёл снег, трасса мягкая, поэтому нужно было подобрать правильную технику и нужную скорость по дистанции. В такой ситуации надо действовать аккуратно, сегодня всё получилось.

Радует, что в Чусовом большое количество болельщиков. Сегодня поменьше, а вчера действительно много было — они сильно подбадривали. Это придаёт эмоций и стимул бежать быстрее, показывать лучшие секунды. С болельщиками гонки совсем по-другому проходят, чем без них», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.