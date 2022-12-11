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Александр Большунов прокомментировал победу в коньковой разделке на 3-м этапе Кубка России

Александр Большунов прокомментировал победу в коньковой разделке на 3-м этапе Кубка России
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Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в гонке с раздельным стартом на 15 км в свободном стиле в рамках третьего этапа Кубка России — 2022/2023, который прошёл в Чусовом (Пермский край).

«Сегодня были сложные погодные условия: шёл снег, трасса мягкая, поэтому нужно было подобрать правильную технику и нужную скорость по дистанции. В такой ситуации надо действовать аккуратно, сегодня всё получилось.

Радует, что в Чусовом большое количество болельщиков. Сегодня поменьше, а вчера действительно много было — они сильно подбадривали. Это придаёт эмоций и стимул бежать быстрее, показывать лучшие секунды. С болельщиками гонки совсем по-другому проходят, чем без них», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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