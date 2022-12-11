Степанова увеличила отрыв от Непряевой в общем зачёте Кубка России
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В Чусовом (Пермский край) прошла женская разделка на 10 км в свободном стиле в рамках третьего этапа Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам. Победительницей гонки стала олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова.
Общий зачёт Кубка России у женщин после разделки выглядит следующим образом.
Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Женщины.
1. Вероника Степанова – 295.
2. Наталья Непряева – 227.
3. Екатерина Смирнова – 218.
4. Мария Истомина – 201.
5. Алёна Баранова – 175.
6. Елизавета Пантрина – 167.
7. Анастасия Фалеева – 126.
8. Анна Грухвина – 120.
Третий этап Кубка России в Чусовом (Пермский край) завершится во вторник, 13 декабря. Напомним, российские лыжники пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны FIS.
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