Степанова увеличила отрыв от Непряевой в общем зачёте Кубка России

В Чусовом (Пермский край) прошла женская разделка на 10 км в свободном стиле в рамках третьего этапа Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам. Победительницей гонки стала олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова.



Общий зачёт Кубка России у женщин после разделки выглядит следующим образом.



Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Женщины.



1. Вероника Степанова – 295.

2. Наталья Непряева – 227.

3. Екатерина Смирнова – 218.

4. Мария Истомина – 201.

5. Алёна Баранова – 175.

6. Елизавета Пантрина – 167.

7. Анастасия Фалеева – 126.

8. Анна Грухвина – 120.



Третий этап Кубка России в Чусовом (Пермский край) завершится во вторник, 13 декабря. Напомним, российские лыжники пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны FIS.