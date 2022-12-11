Тренер потерявшей сознание лыжницы рассказал о её самочувствии

Тренер потерявшей сознание в гонке Кубка России лыжницы Софьи Ивановой Александр Придчин высказался о самочувствии спортсменки. Ранее сообщалось, что за девушкой на трассу выехали медики и затем на скорой помощи отправили её в поликлинику.
«Сейчас всё нормально, она уехала домой с родителями, отошла. Не знаю, что случилось. Она шла на дистанции, говорит: «Мне плохо». Я говорю: «Потерпи, всем плохо, всем тяжело». Не думали, что так получится. Она и не должна была последнюю гонку бежать, ей в институт надо было», — приводит слова Придчина «РИА Новости Спорт».
Лыжные гонки. Кубок России, 3-й этап. Чусовой. Разделка, свободный стиль. Женщины. 10 км
1. Вероника Степанова — 24.11,4.
2. Мария Истомина — отставание 1.03,9 секунды.
3. Екатерина Смирнова +1.14,9.
4. Анастасия Прокофьева +1.23,9.
5. Алёна Перевозчикова +1.27,6.
6. Алиса Жамбалова +1.28,2.
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