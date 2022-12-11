Дистанционный зачёт Кубка России, женщины: Смирнова лидирует, Степанова — вторая

Бронзовый призёр разделки на 10 км Екатерина Смирнова уверенно лидирует в общем зачёте Кубка России. В её активе 153 балла. На втором месте расположилась Вероника Степанова — 130. Третью строчку занимает Елизавета Пантрина (105). Наталья Непряева и Анастасия Прокофьева делят четвёртое место (95).



Лыжные гонки. Кубок России. Дистанционный зачёт. Женщины.



1. Екатерина Смирнова — 153.

2. Вероника Степанова — 130.

3. Елизавета Пантрина — 105.

4. Наталья Непряева, Анастасия Прокофьева — 95.

6. Лариса Рясина — 83.

7. Мария Истомина — 81.

8. Алия Иксанова — 76.

Кубок России по лыжным гонкам сезона-2022/2023 состоит из восьми этапов. Последний из них пройдёт в Кировске (Мурманская область) в апреле 2023 года.