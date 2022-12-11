Дистанционный зачёт Кубка России, женщины: Смирнова лидирует, Степанова — вторая
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Бронзовый призёр разделки на 10 км Екатерина Смирнова уверенно лидирует в общем зачёте Кубка России. В её активе 153 балла. На втором месте расположилась Вероника Степанова — 130. Третью строчку занимает Елизавета Пантрина (105). Наталья Непряева и Анастасия Прокофьева делят четвёртое место (95).
Лыжные гонки. Кубок России. Дистанционный зачёт. Женщины.
1. Екатерина Смирнова — 153.
2. Вероника Степанова — 130.
3. Елизавета Пантрина — 105.
4. Наталья Непряева, Анастасия Прокофьева — 95.
6. Лариса Рясина — 83.
7. Мария Истомина — 81.
8. Алия Иксанова — 76.
Кубок России по лыжным гонкам сезона-2022/2023 состоит из восьми этапов. Последний из них пройдёт в Кировске (Мурманская область) в апреле 2023 года.
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