Тренер Большунова отреагировал на жёсткий ответ лыжника Устюгову за слова о «мешках»
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Старший тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал слова Александра Большунова о Сергее Устюгове, который после победы в коньковом спринте на 3-м этапе Кубка России – 2022/2023 заявил, что может называть членов сборной России «мешками».
«Спросите у Большунова — серьёзно он это сказал или нет. Я бы не стал обращать на это внимания. Никаких размолвок нет, не было и не должно быть. Здесь я даже не вижу никаких причин для разногласий», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, Сергей Устюгов готовился к данному сезону в региональной команде. Александр Большунов заявил, что на месте Устюгова не стал бы так резко высказываться о сборной России.
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