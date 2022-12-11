Зачёт мини-тура среди мужчин на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом
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В Чусовом (Пермский край) прошла мужская гонка с раздельным стартом на 15 км в свободном стиле в рамках третьего этапа Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам. Её победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.
Данная победа позволила Большунову стать лидером зачёта мини-тура в Чусовом. Он сместил на вторую строчку победителя вчерашнего спринта Сергея Устюгова.
Зачёт мини-тура на этапе Кубка России в Чусовом. Мужчины
1. Александр Большунов.
2. Сергей Устюгов +0,55.
3. Денис Спицов +0,57.
4. Артём Мальцев +1.18,00.
5. Илья Семиков +1.24,00.
6. Алексей Червоткин +1.34,00.
В данной расстановке и с данными отставаниями спортсмены будут стартовать в гонке преследования, которая пройдёт 13 декабря.
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