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Общий зачёт Кубка России у мужчин: Александр Большунов упрочил своё лидерство

Общий зачёт Кубка России у мужчин: Александр Большунов упрочил своё лидерство
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В Чусовом (Пермский край) прошла мужская гонка с раздельным стартом на 15 км в свободном стиле в рамках третьего этапа Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам. Её выиграл трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, это позволило лидеру сборной России укрепить своё преимущество в общем зачёте Кубка России — 2022/2023.

Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Мужчины

1. Александр Большунов – 304 очка.
2. Савелий Коростелёв – 261.
3. Артём Мальцев – 200.
4. Илья Семиков – 174.
5. Илья Порошкин – 173.
6. Денис Спицов – 172.
7. Иван Якимушкин – 156.
8. Сергей Ардашев – 132.
9. Александр Терентьев – 129.
10. Андрей Мельниченко – 120.

Напомним, российские лыжники пропускают весь международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

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