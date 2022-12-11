Общий зачёт Кубка России у мужчин: Александр Большунов упрочил своё лидерство

В Чусовом (Пермский край) прошла мужская гонка с раздельным стартом на 15 км в свободном стиле в рамках третьего этапа Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам. Её выиграл трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, это позволило лидеру сборной России укрепить своё преимущество в общем зачёте Кубка России — 2022/2023.

Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Мужчины

1. Александр Большунов – 304 очка.

2. Савелий Коростелёв – 261.

3. Артём Мальцев – 200.

4. Илья Семиков – 174.

5. Илья Порошкин – 173.

6. Денис Спицов – 172.

7. Иван Якимушкин – 156.

8. Сергей Ардашев – 132.

9. Александр Терентьев – 129.

10. Андрей Мельниченко – 120.

Напомним, российские лыжники пропускают весь международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).