Общий зачёт Кубка России у мужчин: Александр Большунов упрочил своё лидерство

В Чусовом (Пермский край) прошла мужская гонка с раздельным стартом на 15 км в свободном стиле в рамках третьего этапа Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам. Её выиграл трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, это позволило лидеру сборной России укрепить своё преимущество в общем зачёте Кубка России — 2022/2023.
Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Мужчины
1. Александр Большунов – 304 очка.
2. Савелий Коростелёв – 261.
3. Артём Мальцев – 200.
4. Илья Семиков – 174.
5. Илья Порошкин – 173.
6. Денис Спицов – 172.
7. Иван Якимушкин – 156.
8. Сергей Ардашев – 132.
9. Александр Терентьев – 129.
10. Андрей Мельниченко – 120.
Напомним, российские лыжники пропускают весь международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).
- 11 декабря 2022
-
15:15
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:30
-
14:29
-
14:12
-
13:45
-
13:14
-
12:38
-
12:33
-
12:16
-
12:10
-
12:08
-
12:05
-
11:58
-
11:46
-
11:28
-
10:37
-
10:16
-
09:56
- 10 декабря 2022
-
23:44
-
23:41
-
23:39
-
22:42
-
21:54
-
21:32
-
20:55
-
20:42
-
19:12
-
19:05
-
18:33
-
18:14
-
17:30
-
16:36