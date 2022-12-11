Зачёт мини-тура среди женщин на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом

В Чусовом (Пермский край) прошла разделка на 10 км свободным стилем в рамках третьего этапа Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам. Уверенную победу в соревнованиях одержала олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова, её преимущество над ближайшей соперницей составило более минуты. По итогам гонки изменилось положение спортсменок в мини-туре в Чусовом.



Этап Кубка России в Чусовом проходит в формате мини-тура — за место, занятое в спринте, лыжникам начисляются бонусные секунды, которые пригодятся им в гонке преследования в заключительный день соревнований.



Зачёт мини-тура в Чусовом. Женщины



1. Вероника Степанова.

2. Мария Истомина +1.24.

3. Екатерина Смирнова +1.40.

4. Алиса Жамбалова +1.59.

5. Анна Грухвина +2.24.

6. Арина Перевозчикова +2.28.

В данной расстановке и с данными отставаниями спортсмены будут стартовать в гонке преследования, которая пройдёт 13 декабря.