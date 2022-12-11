Дистанционный зачёт Кубка России: Большунов увеличил отрыв от Спицова
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В Чусовом (Пермский край) прошла мужская гонка с раздельным стартом на 15 км в свободном стиле в рамках третьего этапа Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам. Её выиграл трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, это позволило лидеру сборной России укрепить своё преимущество в дистанционном зачёте соревнований. Большунов увеличил отрыв от олимпийского чемпиона в эстафете Дениса Спицова ещё на четыре очка.
Лыжные гонки. Кубок России. Дистанционный зачёт. Мужчины.
1. Александр Большунов — 167.
2. Денис Спицов — 142.
3. Артём Мальцев —134.
4. Илья Порошкин – 113.
5. Савелий Коростелёв — 111.
6. Илья Семиков — 92.
7. Андрей Мельниченко — 91.
8. Иван Якимушкин — 89.
9. Антон Тимашов – 66.
10. Алексей Червоткин – 62.
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