Дистанционный зачёт Кубка России: Большунов увеличил отрыв от Спицова

В Чусовом (Пермский край) прошла мужская гонка с раздельным стартом на 15 км в свободном стиле в рамках третьего этапа Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам. Её выиграл трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, это позволило лидеру сборной России укрепить своё преимущество в дистанционном зачёте соревнований. Большунов увеличил отрыв от олимпийского чемпиона в эстафете Дениса Спицова ещё на четыре очка.

Лыжные гонки. Кубок России. Дистанционный зачёт. Мужчины.

1. Александр Большунов — 167.

2. Денис Спицов — 142.

3. Артём Мальцев —134.

4. Илья Порошкин – 113.

5. Савелий Коростелёв — 111.

6. Илья Семиков — 92.

7. Андрей Мельниченко — 91.

8. Иван Якимушкин — 89.

9. Антон Тимашов – 66.

10. Алексей Червоткин – 62.