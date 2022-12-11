Губерниев: Большунов не прав. Вспоминать Устюгову Олимпиаду — не очень красиво

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал публичную перепалку Александра Большунова с Сергеем Устюговым.
Напомним, после победы в коньковом спринте на 3-м этапе Кубка России – 2022/2023 Устюгов заявил, что может называть членов сборной России «мешками». Он готовился к данному сезону в региональной команде. Сегодня, 11 декабря, выиграв коньковую разделку, Большунов жёстко ответил Сергею: «Ну что, мешки сегодня обыграли олимпийского чемпиона? Сначала мешки сделали его чемпионом, а теперь обыграли».
«Мне кажется, что здесь кто выиграл, тот и прав. Большунов выиграл, взял реванш. Но мне не очень понятны эти обиды. Как мне кажется, что тут Саша не прав. Я с уважением отношусь к одному и к другому. Наверное, вспоминать Олимпиаду не очень красиво. Для победы там все ребята приложили усилия, которые бежали в эстафете. Побеждает команда, а не один Большунов или Устюгов. По совокупности заслуг Сергей является замечательным лыжником. Нужно помнить, что у него отняли Олимпиаду, на которой выступал Саша. Зачем обижаться? Если бы меня обозвали мешком, то я бы потом всех победил и сам называл всех мешками! Нужно больше улыбаться. Очень надеюсь, что ребята смогут выяснить отношения», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 11 декабря 2022
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